Elvis Presley, pe scena de la ”Românii au talent”: ”Când ai intrat… m-am crucit!”

Cel puţin 47 persoane au murit, iar alte 90 au fost rănite în urma unei explozii produse într-o uzină chimică, potrivit celui mai nou bilanţ anunţat de autorităţile locale, informează agenţia de ştiri Xinhua. Deflagraţia s-a produs joi după-amiază în Uzina chimică Tianjiayi, situată în oraşul Yancheng, în provincia Jiangsu, în estul Chinei. Bilanţul preliminar […]