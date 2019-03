16:20

Cel puțin 50 de persoane au murit și alte 50 au fost rănite în noaptea de joi spre vineri, după ce două autocare au intrat în coliziune și au luat ulterior foc. Teribilul accident s-a produs pe o autostradă din nordul Ghanei, au anunțat autoritățile locale, relatează CNN. Accidentul a avut loc în jurul orei