Sora Oliviei Steer a murit la doar 38 de ani. Boala cumplită care a răpus-o pe Lavinia

Radu Penciulescu, considerat unul dintre creatorii de școală în regia de teatru românească a murit în noaptea de joi spre vineri, la Stockholm, după cum au confirmat surse din partea Uniunii Teatrale din România. Radu Penciulescu a absolvit Institutul de ArtăTeatrală şi Cinematografică în 1956, el fiind coleg cu Lucian Pintilie, Sanda Manu, Mihai Dimiu, […]