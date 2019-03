Accident feroviar în Suceava. Un camion încărcat cu materiale de construcţii, LOVIT de tren

21:40

Proteste majore s-au desfăşurat şi în mai multe oraşe din ţară. Manifestaţiile din ultimele două săptămâni au fost cele mai ample. Youngest #Algeria Protestor I have seen, out with thousands today chanting for change. • She is saying “Army and People brothers brothers”. Video: pic.twitter.com/fpu0sMug5m — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 22, 2019 Preşedintele Abdelaziz Bouteflika, în vârstă de 82 de ani, se confruntă cu cea mai mare ameninţare de pe perioada mandatului său, având în vedere faptu...