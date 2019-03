Iustina, iubita din Austria, i-a îmbogățit pe lăutarii de la căpătâiul lui Maharu! Câți bani le-a dat + A intrat cu o coroană uriașă

20:00

Un copil de 4 ani este în stare gravă, după ce remorca unui tractor s-a răsturnat, vineri, peste el, în localitatea Cisnădioara, județul Sibiu. Potrivit Poliției Sibiu, șoferul unui tractor a basculat pământul din remorcă, a lăsat remorca ridicată și a părăsit vehiculul fără să observe că, în partea laterală, între tractor și pământul descărcat, […]