Spor de xerox la o primărie din Gorj. Cum motivează edilul decizia luată

11:10

Repetiții pe pâine. Și pâine. Cam așa arată în perioada asta zilele Loredanei, “șefa” juraților de la “Cântă acum cu mine” și principala vedetă a celor mai în vogă musicaluri, “Mamma Mia” și “We Will Rock You”. Deși are 48 de ani, o vârstă la care cele mai multe femei fac eforturi mari pentru a-și […] Post-ul Plăceri de divă: Loredana mănâncă multă pâine și cântă sub duș! Nu ține regim, că arde toate caloriile pe scenă apare prima dată în Libertatea.ro.