Britanicii vor să voteze DIN NOU dacă țara lor iese din UE

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a fost supusă unei operații gastro-intestinale, azi noapte, și se află acum sub supravegherea medicilor de la Spitalul Cantacuzino. Operația a avut loc la spitalul “Dr. Ioan Cantacuzino” și a fost realizată de către o echipă de medici alcătuită Dr. Eduard Catrina - medic primar chirurgie generală, Dr. Sorin Petrea - medic primar chirurgie generală și Dr. Iulia Grigore - medic specialist ATI. Operația a decurs fără complicații, iar Gabriela Firea se află acum internată sub supraveghere post-operatorie. Într-un comunicat remis presei, Gabriela Firea le-a mulțumit medicilor și a confirmat că operția a fost făcută la Spitalul Cantacuzino. „Mulțumesc mult medicilor și întregului personal medical de la Spitalul Cantacuzino unde am fost investigată și operată, cadrelor medicale de la Spitalele Colentina și Sanador, unde am făcut mai multe analize medicale în ultima perioadă, precum și Serviciului de Ambulanță București-Ilfov. Am trecut printr-un moment greu, însă grija cu care am fost înconjurată m-a ajutat enorm și mi-a sporit încă o dată încrederea în personalul medical din România, care merită tot respectul și aprecierea noastră.