Biletul Zilei »» Mizăm pe duelurile din preliminariile EURO 2020 pentru profit!

În urmă cu 9 ani, Olivia Steer a trăit drama vieții sale. Sora vedetei, Lavinia, a murit la vârsta de 38 de ani, după o luptă grea cu cancerul. Tânăra locuia în Oradea și avea un băiat pe care îl creștea singură. Sora fostei prezentatoare TV a fost răpusă de cancer la 38 de ani.