20 de ani de închisoare pentru o profesoară care a întreținut relații intime cu două studente minore

Nicu Maharu a murit joi dimineață! Fusese diagnosticat cu cancer, în urmă cu aproximativ doi ani și a piedut, în acea dimineață, lupta cu crunta boală. Trupul neînsuflețit a fost dus la Ghimpați, județul Giurgiu, unde va fi și înmormântat astăzi, în jurul orei 13:00. Trupul neînsuflețit al lui Nicu Maharu a fost depus, chiar […]