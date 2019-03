Dana Rogoz a jignit-o pe Olivia Steer. Ce i-a zis despre vaccin. „Trebuie să fie îngrozitor de frustrant”

15:00

A IX-a ediţie a "Marşului pentru viaţă", un eveniment care are ca scop promovarea dreptului la viaţă al copiilor nenăscuţi, are loc - sâmbătă - în peste 600 de localităţi din România şi Republica Moldova, sub genericul "Unic din prima secundă". În Bucureşti, aproximativ 300 de participanţi la marş s-au strâns, la ora 11.00, în […]