SUEDIA - ROMÂNIA 2-1 » Debut de coșmar: România pierde cu Suedia, în primul meci din preliminariile EURO 2020

Selecționerul Cosmin Contra a vorbit despre meciul cu Suedia, 1-2, din preliminariile EURO 2020 și a criticat atitudinea „tricolorilor” din prima repriză. „Au fost două reprize diferite. În prima am fost timizi, am făcut două goluri cadou. Am primit golul când ne așezam bine în teren. Am făcut greșeli copilărești. A doua repriză a fost total diferită. Am avut altă atitudine, am dat gol. Am mai avut ocazii. ...