Juriul l-a dat afară de la iUmor, dar el nu renunță: ” „Cheloo se răzbună”

12:40

La scurt timp după ce a fost surprinsă sărutându-se cu chef Cătălin Scărlătescu, cântăreața Maria Andria a bufnit în plâns când i-a auzit vocea, prin telefon, celebrului bucătar. Maria Andria a avut o reacție furibundă aseară, la emisiunea Agenția Vip, a negat orice fel de legătură între ea și celebrul chef, ba chiar a părăsit […] The post Chef Cătălin Scărlătescu și-a făcut noua iubită să plângă! ”Dumnezeule mare! Maria, calm!” appeared first on Cancan.ro.