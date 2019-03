HOROSCOP 24 MARTIE. Gemenii se simt inspirați, Berbecii trebuie să fie prudenți

HOROSCOP 24 MARTIE. Mercur retrograd in Pesti intra in conjunctie cu Neptun, aflat si el tot in Pesti. Astazi, linia dintre realitate si fantezie este foarte sensibila. Ce e real si ce nu? Ce e minciuna si ce e...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3