Mărturisirile unei mame al cărei copil este diagnosticat cu Asperger. “Îl iau în brațe și îi spun: «Nu-i nimic, ne luptăm împreună cu monstrul»”

Pe 19 martie, la un an de la moartea omului de radio şi televiziune, Petruţa Gheorghe, fosta soţie, a postat versurile preferate ale acestuia. Reacția unei prietene virtuale a fost cu adevărat șocantă. „Viaţa e ca rouă, Doar ca rouă, Şi totuşi....", a scris Petruța Gheorghe pe contul de socializare. „Mi-e tare dor să-l mai