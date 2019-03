Accident la Asia Express. Adevărul ascuns până acum de Antena 1

16:00

Astăzi vom paria pe trei selecții din prleiminariile Campiomnatului European de anul viitor, selețcii care ne pot dubla investiția. Iată cum pariem: Prima selecție de pe Biletul zIlei vine de la duelul care va avea loc la Stockholm între Suedia și România. „Tricolorii” s-ar mulțumi cu un egal în acest meci, iar Suedia nu […] The post Biletul Zilei »» Mizăm pe duelurile din preliminariile EURO 2020 pentru profit! appeared first on Cancan.ro.