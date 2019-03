Mircea Badea, mesaj despre Mihai Bendeac. S-au certat urât în urmă cu cațiva ani

20:00

Doctorul Mihai Craiu este un nume cunoscut în pediatria românească. Și toată lumea are cuvinte frumoase despre el. În urmă cu câteva zile, medicul Mihai Craiu a înfruntat-o în direct pe Olivia Steer pe tema vaccinurilor. În vârstă de 55 de ani, Mihai Craiu este medic pediatru la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului […]