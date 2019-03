Kerber scoasă din joc de Andreescu și la Miami!

22:00

Pipino de România este concurentul care și-a dorit din toată inima ocazia de a urca din nou pe scena iUmor, chiar dacă în trecut jurații i-au interzis acest lucru. Prezentatorii Șerban Copoț și Dan Badea au făcut eforturi de a-l ține departe, temându-se de reacția pe care ar putea-o avea Delia, Cheloo și Mihai Bendeac, […] The post Juriul l-a dat afară de la iUmor, dar el nu renunță: ” „Cheloo se răzbună” appeared first on Cancan.ro.