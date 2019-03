Ofertă de ultimă oră pentru Ionuţ Radu. O echipă de tradiţie din Spania îl vrea cu orice preţ pe căpitanul României U21

08:30

Încredere şi optimism, acestea trebuie să fie sentimentele după eşecul României cu Suedia, 1-2 la Stockholm, în primul meci din preliminariile europene. Veţi spune că am pierdut, că am fost conduşi cu 2-0, că ei au mai avut ocazii, că noi am greşit, am fost temători în prima repriză, dar mie mi-a plăcut naţionala noastră în partea a doua. Am văzut că putem juca de la egal la egal cu o echipă care a ajuns anul trecut în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, că reuşim să punem presiune p...