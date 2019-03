Câte clase are Carmen de la Sălciua: ”Atât de tare am visat…”

09:30

Atacantul Claudiu Keşeru, autorul uniculul gol marcat de România în înfrângerea de pe „Friends Arena" din Stockholm cu Suedia, scor 2-1, a pus înfrângerea pe seama jocului slab făcut de „tricolori" în ooprimele 45 de minute dde joc. Odată cu intrarea atacantului celor de la Ludogoreţ pe teren, jocul „tricolorilor s-a schimbat radical, România punând […]