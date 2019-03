Doi deputaţi USR propun interzicerea organizaţiilor şi propagandei comuniste

12:20

Doi dintre cei 8 copii ai celebrului solist de la trupa The Rolling Stones, Mick Jagger, au urmat cariere artistice, la fel ca tatăl lor - Elizabeth şi James. Ea este model şi actriţă, el este actor şi muzician. Ambii sunt copiii lui Mick Jagger din căsătoria cu Jerry Hall, celebru model în anii '70.Elizabeth "Lizzy" Scarlett Jagger s-a născut la 2 martie 1984, în New York. A urmat cursurile Ibstock Place School. Lizzy a fost atrasă de industria modellingului, unde lucra mama ei, Jerry Hall, dar şi de lumea artistică, asemenea tatălui. De la vârsta de 5 ani a început să urce pe catwalk, lucrând cu branduri celebre - Chanell, Tommy Hilfiger, devenind ulterior imaginea Lancome, potrivit site-ului thenewdaily.com.au.Ca actriţă a devenit cunoscută din peliculele "Arena" (1975), "Igby Goes Down" (2002), "Love Advent" (2011), precizează site-ul imdb.com. Sursa foto: thenewdaily.com.auJames Leroy Augustin Jagger s-a născut la 28 august 1985, în New York. Este cântăreţ, instrumentist şi actor. A fost chitarist în trupa punk-rock Turbogeist. În anii '70 a jucat în seria tv "Vinyl", unde Mick Jagger a fost producător, precizează site-ul imdb.com.A mai jucat în filmele "Mr Nice" (2010), "Sex & Drugs & Rock & Roll (2010), "Stealing Summers" (2011), "7x7" (2017), "Jeremiah Terminator LeRoy" (2018), "Magic Lantern" (2018). Sursa foto: thenewdaily.com.auMuzicianul Mick (Michael Philip) Jagger s-a născut la 26 iulie 1943, în Dartford, Kent, Marea Britanie. A urmat cursurile Şcolii primare din Dartford Maypole County, unde l-a cunoscut pe Keith Richards, apoi pe cele ale London School of Economics, pe care le-a întrerupt în 1960, în favoarea unei cariere muzicale.L-a reîntâlnit pe Keith Richards în 1960, când cânta cu Dick Taylor în trupa Little Boy Blue & The Blues Boys, şi fiind amândoi mari fani ai artiştilor care cântau R&B - Chuck Berry, Bo Diddley, Howlin' Wolf, Jimmy Reed şi Muddy Waters - au creat în 1962, împreună cu Brian Jones, trupa The Rolling Stones, conform site-ului www.rollingstones.com.Împreună cu bateristul Tony Chapman, noua trupă a înregistrat un demo. Curând Taylor s-a retras din trupă şi s-a înscris la Colegiul Regal de Artă. Prima apariţie pe scenă a băieţilor de la Rolling Stones a fost la Clubul Marquee din Londra, în formula Mick Jagger (voce), Keith Richards (chitară), Ian Stewart (pian), Brian Jones (chitară), Mick Avory (tobe) şi Dick Taylor (bass), potrivit site-ului www.bestmusic.ro.La scurt timp, Dick Taylor a fost înlocuit de Bill Wyman, iar în locul lui Mick Avory a venit Charlie Watts. Timp de opt luni, membrii trupei au cântat în clubul Crawdaddy, unde au fost remarcaţi de Andrew Loog Oldham, care a devenit managerul trupei. Curând ei au semnat un contract cu Decca Records şi au lansat primul single - ''Come On'', un cover după Chuck Berry, iar în 1964 au lansat primul hit - ''Not Fade Away''.Printre primele piese ale trupei s-au numărat "Let's Spend the Night Together", "Get Off of My Cloud", "19th Nervous Breakdown", "Paint It, Black", "Have You Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadow?", "Jumpin' Jack Flash", "Honky Tonk Women", precizează www.rollingstones.com. Sursa foto: Mick Jagger / FacebookÎn acelaşi an, au lansat primul album, ''Rolling Stones'', după care au efectuat un turneu în SUA şi au lansat single-ul ''Tell Me (You're Coming Back)'', care ajunge pe primul loc în topurile americane. Doi ani mai târziu, în 1966, au lansat albumul ''Aftermath''. În vara anului 1969, Brian Jones moare, iar în locul lui a venit în trupă Mick Taylor. The Rolling Stones a plecat într-un nou turneu în SUA şi au lansat în această perioadă ''Sympathy for the Devil''.Anul 1970 a marcat un nou început - înfiinţarea propriei case de discuri, Rolling Stones Records, asimilată de Atlantic Records. Tot în acel an, Mick Jagger a jucat în filmul ''Performance'' (sub regia lui Nicolas Roeg). Primul album lansat de la propria casă de discuri este ''Sticky Fingers'', arată site-ul bestmusic.ro.În anii '70, toţi membrii trupei au început proiecte solo, reunindu-se în 1978, pentru a înregistra ''Some Girls''. Următorul disc de succes a fost ''Tattoo You''. Albumul ''Undercover'', apărut în 1983, deja fusese sursă de conflict între Jagger şi Richards, care vedeau diferit stilul muzical pe care trupa avea să-l urmeze. După lansarea albumului ''Flashpoint'', Bill Wyman a plecat din trupă. În 1994, trupa a revenit pe piaţa muzicală, cu basistul Darryl Jones.La 17 iulie 2007, trupa britanică a susţinut un concert la Bucureşti, pe stadionul ''Lia Manoliu'', pentru care s-au vândut mai mult de 56.000 de bilete. Concertul s-a înscris în turneul european ''A Bigger Bang" care a trecut prin oraşele Werchter, Nijmegen, Newport, Isle of Wight, Frankfurt, Paris, Lyon, Barcelona, San Sebastian, Lisabona, Madrid, Almeria, Roma, Budva, Belgrad, Bucureşti, Budapesta, Brno, Varşovia, Sankt Petersburg, Helsinki, Goteborg, Copenhaga, Oslo, Lausanne, Dusseldorf, Hamburg, Dublin, Londra.Membrii actuali ai trupei sunt Mick Jagger (voce, chitară, bas, clape, percuţie), Keith Richards (chitară, bas, clape, voce, percuţie), Charlie Watts (tobe, percuţie), Ronnie Wood (chitară, bas, saxofon, tobe, voce).În iunie 2010, a apărut DVD-ul ''Stones In Exile'', iar în octombrie acelaşi an a fost lansată ediţia limitată a pieselor de pe viniluri, remasterizate ''Box Set Collections''. Anul următor a apărut ''Some Girls'' Super Deluxe Box Set.În 2013, The Rolling Stones a plecat în turneul ''14 On Fire'', susţinând concerte la Tokyo, Macau, Abu Dhabi, Australia, Noua Zeelandă. Anul 2014 este anul în care trupa pleacă în ''#STONESONFIRE ASIA PACIFIC TOUR''.Anul 2015 a fost foarte plin pentru membrii trupei - în martie au anunţat turneul ''ZIP CODE-15 City North American Stadium tour'', în aprilie au lansat DVD-ul ''From The Vault: The Marquee - Live in 1971'', iar în iunie au relansat ''Sticky Fingers'', conform www.rollingstones.com. Sursa foto: Mick Jagger / FacebookÎn toamna anului 2017 au început turneul european "Stones - No filter", care a debutat la Hamburg (Germania) şi a continuat în Austria, Elveţia, Italia, Spania, Olanda, Danemarca şi Suedia. Turneul s-a încheiat la Nanterre, în apropiere de Paris.În 2018, The Rolling Stones a reluat turneul în Europa, susţinând concerte în Irlanda, Marea Britanie, Germania, Franţa, Republica Cehă şi Polonia. În 1989, trupa a intrat în Rock and Roll Hall of Fame, iar în 2004, revista Rolling Stone i-a clasat pe locul 4 în 100 Greatest Artists of All Time. Numărul albumelor vândute în întreaga lume depăşeşte cifra de 200 de milioane.Pe lângă activitatea din trupa The Rolling Stones, Mick Jagger a jucat şi în filme, cele mai notabile apariţii fiind în "Performance" (regia Donald Cammell şi Nicolas Roeg, 1968), "Ned Kelly" (1970), "Freejack" (1992). Filmografia sa mai include "The Man From Elysian Fields" (1997), "Enigma" (regia Michael Apted, 2001).Între proiectele muzicale solo ale lui Mick Jagger amintim: "Memo From Turner" (1970), coloana sonoră a filmului "Performance", 15 single-uri şi cinci albume solo, inclusiv "She's the Boss" (1985), "Wandering Spirit" (1993), "Goddess in The Doorway" (2001), precizează www.rollingstones.com. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Mick Jagger / Facebook