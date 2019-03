Eugen Tomac mai dă o lovitură, după întâlnirea cu Donald Trump: ”Mi-a spus că…”

09:30

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu, locul 138 WTA, a părăsit turneul de la Miami Open după ce a fost învinsă de Caroline Wozniacki în turul al treilea. Numărul 13 WTA, a obținut cea de-a zecea victorie în duelurile cu compatrioata noastră, scor 6-4, 7-6 (4), la capătul unui meci care a durat două ore și […]