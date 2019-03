Fost director al salinei Tg. Ocna, trimis la închisoare. Și-a făcut vila gratis din șpagă

15:20

Adjunctul de-facto al premierului britanic Theresa May, David Lidington, a declarat duminică, în faţa jurnaliştilor, că nu are nicio dorinţă de a-i prelua funcţia. Reacția politicianului vine după ce a fost făcut public faptul că mai mulţi miniştri importanţi ai cabinetului britanic urmăresc să o înlăture pe May de la conducerea guvernului în următoarele zile. "Nu […] Post-ul Reacția unuia dintre politicienii care ar putea să o înlocuiască pe Theresa May. David Lidington: „Nu cred că am vreo dorinţă de a fi premier” apare prima dată în Libertatea.ro.