CORESPONDENȚĂ DIN SPANIA // FOTO Denis Drăguș a rămas fermecat de întâlnirea cu Marcelo, starul lui Real Madrid: „Mă găndeam cum ar fi să ajung la nivelul lui”

Victor Pițurcă a participat la meciul amical dintre legendele lui Dinamo și cele ale Stelei. Fostul selecționer a vorbit despre eșecul naționalei României în fața Suediei, scor 1-2. „Suedia este adversara noastră direct pentru locul secund. Păcat că am pierdut, după ce am marcat golul simțeam că putem să revenim în joc. I-am prins pe suedezi într-un moment nu foarte bun. Am simțit că le putem pune probleme mari. ...