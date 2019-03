Brigada Rutieră: Peste 50 de sancţiuni contravenţionale şi 18 certificate de înmatrculare reţinute de poliţişti într-o singură noapte

15:20

Adjunctul de-facto al premierului britanic Theresa May, David Lidington, a declarat duminică, în faţa jurnaliştilor, că nu are nicio dorinţă de a-i prelua funcţia, informează Reuters."Nu cred că am vreo dorinţă de a deveni premier, cred că ea (Theresa May) face o treabă fantastică", a spus David Lidington. "Dacă lucrezi îndeaproape cu premierul te vindeci complet de orice ambiţie de a dori să ai această responsabilitate. Am o admiraţie absolută pentru modul în care îşi face treaba", a subliniat el.Publicaţia Sunday Times a scris sâmbătă că mai mulţi miniştri importanţi ai cabinetului britanic urmăresc să o înlăture pe Theresa May de la conducerea guvernului în următoarele zile, deoarece strategia acesteia în privinţa Brexitului a eşuat cu doar câteva săptămâni înaintea termenului la care Marea Britanie urma să părăsească UE. Potrivit Sunday Times, David Lidington, este unul din candidaţii la funcţia de prim-ministru interimar, în timp ce alţii îl susţin pe ministrul pentru mediu Michael Gove sau pe deţinătorul portofoliului afacerilor externe Jeremy Hunt.AGERPRES/(AS - editor: Adriana Matcovschi, editor online: Adrian Dădârlat)