Palestinienii CONDAMNĂ anunţul premierului român privind mutarea ambasadei României din Israel/ Ministrul israelian al Educaţiei îi mulţumeşte Vioricăi Dăncilă

19:30

Cu sloganul: „Arată ca naiba. Dar îmi salvează viaţa”, anunţul prezintă poza din profil a modelului Alicija Köhler, un concurent la Next Topmodel din Germania, care are o cască de protecţie violet şi un sutien din dantelă, potrivit publicaţiei The Guardian. „Este jenant, prost şi sexist ca ministrul Transporturilor să-şi vândă politicile folosind goliciunea", a declarat Maria Noichl, politician german şi membru al Parlamentului European, pentru ziarul Bild am Sonntag din Germania. Ministrul Fami...