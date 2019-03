Răsturnări de situație la Asia Express. Ana Morodan și Adrian Teleșpan s-au întors în cursă

17:50

Fostul director al salinei din Tg. Ocna a fost trimis la închisoare pentru o mită de 54.000 de lei. Daniel Goagă a fost judecat și condamnat la 2 ani și opt luni de închisoare, după ce instanța anterioară apreciase că mai are de executat un an în plus de închisoare. Fostul director va fi obligat […] Post-ul Fost director al salinei Tg. Ocna, trimis la închisoare. Și-a făcut vila gratis din șpagă apare prima dată în Libertatea.ro.