Poveşti de adormit copiii, cu Bau-Bau, Codrin, Zmeul şi Tudose

22:40

”Am formulat corect, am zis că trebuie să împlinim toţi paşii constituţionali, nu am zis că mut eu ambasada, am spus că trebuie să respectăm constituţia. Preşedintele nu a făcut decât să mă dezamăgească petru că eu am avut o abordare corectă şi am luat în calcul că constituţia trebuie respectată, opinia mea este că trebuie să facem acest pas, este o opinie personală”, a declarat la Antena 3 Viorica Dăncilă. Ea a mai spus că speră ca preşedintele Iohannis ”să pună în balanţă şi să ia decizia cea...