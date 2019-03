Dovada că iubitul lui Brigitte e decis să rupă logodna! Cornel a renunțat la verighetă și…

13:10

O alertă a provocat o uriașă panică la Disneyland Paris. Mulțimea de oameni a fugit în urma zvonului că există un atacator înarmat. La scenele de haos a fost martor și Mihai Jurca, prezentatorul rubricii meteo de la Observator. Alerta s-a dovedit falsă, pornind de la zgomotele unui carusel care funcționa defectuos, iar oamenii au […]