Mirela Baniaș face angajări. „Eu voi lucra cot la cot cu voi”

23:50

Premierul Viorica Dăncilă a revenit, duminică seară, asupra anunţului privind mutarea ambasadei din Israel de la tel Aviv la Ierusalim și a menţionat că acest lucru se poate întâmpla doar după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de Constituţie. "În discursul meu am vorbit despre mutarea ambasadei la Ierusalim, dar (...) am formulat într-un mod corect, am spus că […] Post-ul Dăncilă revine asupra anunţului privind mutarea ambasadei din Israel și recunoaște autoritatea lui Iohannis: „Este o opinie personală” apare prima dată în Libertatea.ro.