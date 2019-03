Parte din personalul nord-coreean a revenit la biroul de legătură intercoreean, anunţă Seulul

08:30

Ziua internaţională a comemorării victimelor sclaviei şi comerţului transatlantic cu sclavi este marcată anual în ziua de 25 martie. Această zi a fost proclamată de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) prin Rezoluţia A/RES/62/122, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 17 decembrie 2007.Tema din 2019 a acestei zile - "Remember Slavery: The Power of the Arts for Justice" - atrage atenţia asupra numeroaselor exemple de exprimare artistică - inclusiv memoriale, muzică, dans şi arhitectură - care ne ajută să ne amintim istoria şi consecinţele comerţului transatlantic cu sclavi, se arată pe site-ul http://www.un.org.Încă din vremea comerţului transatlantic cu sclavi, artele au fost folosite în scopul înfruntării acestui fenomen şi totodată pentru a-i onora pe cei care au făcut posibilă libertatea. Ele au fost, de asemenea, instrumente vitale în comemorarea luptelor din trecut, evidenţiind nedreptăţile care aveau loc.La 25 martie 2015 a fost inaugurat la sediul din New York al ONU monumentul ''Ark of Return'' (Arcul Întoarcerii), menit să onoreze memoria victimelor sclaviei. Proiectul câştigător pentru realizarea acestui monument aparţine arhitectului american de origine haitiană Rodney Leon, fiind selectat în urma unui concurs internaţional şi anunţat în septembrie 2013.Comerţul transatlantic cu sclavi a fost una dintre cele mai îngrozitoare manifestări ale barbariei, aminteşte, în mesajul adresat anul acesta cu prilejul Zilei internaţionale a comemorării victimelor sclaviei şi comerţului transatlantic cu sclavi, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, subliniind că nu trebuie să uităm niciodată crimele şi efectele acestora, în Africa şi în afara acesteia, de-a lungul secolelor.Ziua internaţională a comemorării victimelor sclaviei şi comerţului transatlantic cu sclavi oferă posibilitatea de a onora şi comemora victimele care au suferit şi au murit în sistemul brutal al sclaviei, după cum se arată pe site-ul www.un.org. Această zi are şi scopul de a atrage atenţia asupra pericolelor rasismului şi a prejudecăţilor din prezent. Aşa cum aminteşte Organizaţia Naţiunilor Unite, timp de peste 400 de ani, mai mult de 15 milioane de persoane - bărbaţi, femei şi copii - au fost victimele comerţului transatlantic cu sclavi, unul din cele mai întunecate episoade din istoria omenirii.Prin Rezoluţia 62/122 din 17 decembrie 2007 se cere, de asemenea, instituirea unui program de informare menit să mobilizeze instituţiile de învăţământ, societatea civilă şi alte organizaţii pentru a întipări în conştiinţa generaţiilor viitoare ''cauzele, consecinţele şi lecţiile comerţului transatlantic cu sclavi, şi pentru a face cunoscute pericolele rasismului şi prejudecăţilor''.În fiecare an, în luna martie, ONU organizează o serie de activităţi pentru a marca Ziua internaţională a comemorării victimelor sclaviei şi comerţului transatlantic cu sclavi. Astfel, spre exemplu, la 25 martie 2019, Ziua internaţională a comemorării victimelor sclaviei şi comerţului transatlantic cu sclavi va fi marcată la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite din New York. AGERPRES/(Documentare - Ruxandra Bratu, editor: Liviu Tatu, editor online: Daniela Juncu)