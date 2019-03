Surpriză: ce meserie avea Antonia înainte să devină celebră

18:30

Plin de noroi, cu vasele de flori sparte și gunoaie peste tot, aşa arăta azi mormântul lui Cristi Neamţu. Mama acestuia a înmărmurit de durere când a văzut cum era totul şi a sunat la Poliţia Locală. „Aşa arăta mormântul fiului meu azi dimineaţă”, a declarat mama lui Cristi Neamţu. În anul 2002, fotbalul românesc […] The post Mormântul fotbalistului Cristi Neamțu a fost vandalizat appeared first on Cancan.ro.