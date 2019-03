Fotbal: Preliminariile EURO 2020 - Eden Hazard a bifat selecţia cu numărul 100 la naţionala Belgiei

10:00

Filmul horror "Us", cu Lupita Nyong'o în rolul principal, a intrat în forţă pe prima poziţie a box-office-ului american, potrivit cifrelor provizorii publicate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations şi citate de AFP.Amplasată în peisajul emblematic al plajei din Carolina de Nord, pelicula, produsă de Monkeypaw Productions, îi are ca protagonişti pe Lupita Nyong'o, laureată a premiului Oscar, în rolul lui Adelaide Wilson, o femeie care se întoarce în casa de la mare unde şi-a petrecut copilăria, împreună cu soţul ei, Gabe (Winston Duke), şi cu cei doi copii ai lor, pentru vacanţa de vară.Frământată de o traumă din copilărie, adusă acum la suprafaţă şi agravată de o serie de coincidenţe bizare, Adelaide devine tot mai sigură că ceva cumplit urmează să i se întâmple familiei ei. Când se înserează, membrii familiei Wilson observă patru siluete care se ţin de mână şi refuză să plece de pe aleea de la intrare. Terifiaţi, aceştia descoperă că cele patru siluete sunt, de fapt, dubluri ale lor - "doppelgängers" -, care au venit peste ei cu un scop precis.Cu încasări de 70,3 milioane de dolari în intervalul vineri-duminică în SUA şi Canada, acest thriller se anunţă un nou succes pentru regizorul Jordan Peele, al cărui prim film de groază, "Get Out", i-a adus în 2018 un Oscar pentru cel mai bun scenariu original.După două săptămâni în poziţia de lider, "Captain Marvel", primul film din universul Marvel consacrat unei supereroine, cade pe poziţia a doua, cu 35 de milioane de dolari obţinuţi în weekend, şi un total de 910 milioane la nivel mondial de la lansare.Filmul, în regia Annei Boden şi a lui Ryan Fleck, o are în rolul principal pe Brie Larson, actriţă care a obţinut premiul Oscar în 2016 pentru interpretarea din ''Room''. Personajul său, Carol Danvers, alias Captain Marvel, este o femeie-pilot de elită, a cărei aeronavă intră în coliziune cu o navă extraterestră. În urma acestui incident, protagonista capătă puteri supranaturale.Cea de-a treia treaptă a podiumului este ocupată de animaţia studiourilor Paramount "Wonder Park", în care vedete precum Matthew Broderick, Jennifer Garner sau Mila Kunis dau voce personajelor. Comedia, cu încasări de 9 milioane în timpul weekendului, spune povestea unui parc de distracţii în care plăsmuirile imaginaţiei unei fetiţe foarte creative, pe nume June, prind viaţă.Pe locul al patrulea, la mică distanţă, regăsim pelicula "Five Feet Apart" - cu încasări de 8,8 milioane de dolari după acest weekend -, care spune povestea de dragoste dintre doi adolescenţi, Stella (Haley Lu Richardson) şi Will (Cole Sprouse), ambii suferind de fibroză chistică.Cu încasări de 6,5 milioane de dolari, animaţia ''How to Train Your Dragon: The Hidden World'', ajunge după acest weekend pe poziţia a cincea. Produsă de studiourile DreamWorks, pelicula îi reuneşte pentru a treia şi ultima oară pe tânărul viking Hiccup şi pe dragonul său, Toothless.AGERPRES/(AS - autor - Ana Bîgu, editor: Simona Tatu, editor online: Anda Badea)