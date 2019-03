De ce a murit băieţelul de 1 an şi 10 luni la Sanador? Decizia Colegiului Medicilor

10:20

Nu e nici un secret că câinii sunt cel mai bun prieten al omului. Şi în timp ce prietenii noştri blănoşţi pot face ceva din când în când ceva care ne supără, la sfârşitul zilei, nu putem să nu-i iubim. Un bărbat din SUA tocmai a demonstrat încă o dată cât de specială este legătura dintre oameni şi animalele lor de companie, postând o poveste inimaginabilă pe Twitter despre câinele său erou, Hank. I want to tell you a story about Hank, and I want you to know that it has a happy ending. This is Ha...