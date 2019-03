România, cel mai mare cumpărător european de ciocolată provenită din Ucraina

12:00

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte (FRL), Răzvan Pîrcălabu, a declarat într-un interviu acordat AGERPRES că prin găzduirea Campionatelor Europene de seniori, programate în perioada 8-14 aprilie la Sala Polivalentă din Bucureşti, România intră în lumea bună a luptelor şi la capitolul organizare, după rezultatele din ce în ce mai bune obţinute în ultimii ani în plan sportiv.Oficialul FRL susţine că numai prin găzduirea unor competiţii majore Federaţia Română de Lupte îşi poate consolida poziţia în structurile internaţionale. El a adăugat că la Campionatele Europene de lupte de la Bucureşti vor participa peste 650 de sportivi din 40 de ţări.După cele cinci medalii (una de aur, una argint şi trei de bronz) cucerite la ediţia de anul trecut din Rusia, Răzvan Pîrcălabu îşi doreşte de la cei 30 de luptători care vor reprezenta România minimum 3 medalii. El a explicat că absenţa din lot a Alinei Vuc, cea care a adus României în 2017 prima medalie mondială la lupte feminin, va conta enorm, dar a precizat că este mult mai important ca ea să se recupereze după operaţia la ligamentele încrucişate şi să poată participa la Campionatele Mondiale din luna septembrie, care reprezintă criteriu de calificare la Jocurile Olimpice din 2020.Sala Polivalentă din Capitală va găzdui înaintea CE de lupte, mai exact în zilele de 5 şi 6 aprilie, şi Campionatele Europene de grappling, un sport de contact nou care îmbină luptele, trânta românească, judo, sambo, jiu jitsu brazilian şi alte stiluri, după cum spune Pîrcălabu. Acesta a precizat că şi la această competiţie aşteaptă minimum 2 medalii de la sportivii români.De asemenea, Răzvan Pîrcălabu a menţionat că ediţia din anul 2023 a Campionatelor Mondiale de lupte, care reprezintă criteriu de calificare pentru JO 2024 de la Paris, ar putea fi organizată la Bucureşti dacă până la acea dată Bucureştiul va avea o nouă sală polivalentă, aşa cum a anunţat primarul Capitalei, Gabriela Firea.AGERPRES: Mai sunt două săptămâni până la debutul Campionatelor Europene de la Bucureşti, cum decurg pregătirile?Răzvan Pîrcălabu: Din punct de vedere organizatoric lucrurile merg bine. Nu am întâmpinat nicio problemă, totul este în regulă. Suntem pregătiţi să începem amenajarea Sălii Polivalente la standardele cerute de Federaţia Internaţională de Lupte (UWW). Totul este în grafic, suntem optimişti şi aşteptăm cu nerăbdare să primim la Bucureşti cele mai tari loturi naţionale de lupte din Europa, pentru că vor veni aici peste 650 de sportivi din 40 de ţări.AGERPRES: Întârzierea aprobării bugetului pe 2019 a creat probleme?Răzvan Pîrcălabu: Nu, pentru că noi am intrat cu un mic excedent bugetar în 2019. Am avut sprijinul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi al Ministerului Tineretului şi Sportului în baza celor 8,7% din suma de anul trecut. Aşa că nu am întâmpinat nici cea mai mică problemă. Avem o relaţie deosebită cu domnul ministru Bogdan Matei, cât şi cu întreaga conducere a COSR.AGERPRES: Care sunt costurile totale ale organizării Campionatelor Europene la Bucureşti?Răzvan Pîrcălabu: Partenerul principal al nostru în organizarea Campionatelor Europene este Primăria Capitalei prin Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, care ne-a ajutat cu o sumă destul de consistentă. Iar acolo unde au intervenit anumite cheltuieli care nu puteau fi decontate în baza acestui protocol cu Primăria Capitalei, acestea au fost acoperite de MTS şi COSR. În plus, sunt câţiva sponsori care sunt alături de mine de la preluarea funcţiei de preşedinte al Federaţiei Române de Lupte.AGERPRES: A fost greu să strângeţi fondurile necesare organizării?Răzvan Pîrcălabu: Dacă nu intervenea Primăria Capitalei era aproape imposibil. Adică trebuia să facem nişte eforturi supraomeneşti pentru a putea duce la bun sfârşit competiţia.AGERPRES: Anul trecut aţi organizat Campionatele Mondiale Under 23 la Bucureşti, a fost un prim test, urmează acum examenul final?Răzvan Pîrcălabu: Eu spun altfel, anul trecut am dat admiterea la facultate, iar acum, cu Europenele de seniori, dăm examenul de licenţă. Iar în speranţa că în anii următori vom avea în Capitală o sală polivalentă nouă sper să ne dăm doctoratul prin organizarea unor Campionate Mondiale de seniori. La federaţie suntem un grup unit, fiecare piuliţă, fiecare rulment sau motoraş este extrem de important. E o muncă titanică. Faptul că am scos capul în lumea bună din punct de vedere al rezultatelor este extrem de important. Iar faptul că Federaţia Internaţională de Lupte are încredere şi ne-a acordat organizarea unor competiţii importante este iarăşi un pas mare pentru luptele româneşti. Prin aceste Europene intrăm în lumea bună a luptelor şi din punct de vedere al organizării de competiţii.AGERPRES: Găzduim din nou Campionatele Europene de lupte după 40 de ani, ce înseamnă pentru România?Răzvan Pîrcălabu: În primul rând este recunoaşterea muncii noastre ca echipă. Apoi, vom avea la Bucureşti toată suflarea luptelor din Europa şi nu numai, pentru că au răspuns invitaţiei noastre de a fi prezenţi aici aproape toţi membrii Federaţiei Internaţionale de Lupte. De asemenea, vom vedea din nou lupte timp de o săptămână la televizor şi sper eu cât mai mulţi medaliaţi români. Pentru mine, ca preşedinte de federaţie, este extraordinar că vom fi din nou în casele românilor. Numai prin organizarea unor asemenea competiţii putem consolida poziţia Federaţiei Române de Lupte în structurile internaţionale.AGERPRES: Care este starea de spirit a sportivilor români care vor concura în premieră la acest nivel în faţa suporterilor români?Răzvan Pîrcălabu: Sunt foarte fericiţi că vor avea ocazia să dea tot ce au mai bun în faţa rudelor, a familiei, a cunoscuţilor, prietenilor şi a tuturor românilor. Toţi aşteaptă cu nerăbdare să înceapă competiţia. Vom avea 30 de sportivi, câte zece la cele trei stiluri.AGERPRES: Anul trecut România a obţinut la Europene cele mai bune rezultate de după Revoluţie, o medalie de aur, una argint şi trei de bronz. Va fi greu de depăşit această performanţă?Răzvan Pîrcălabu: Cu siguranţă va fi greu, pentru că ştim toţi că într-o competiţie contează şi vârful de formă, apar accidentări, blocaje, care nu ţin strict de sportiv sau antrenor. Dar cu siguranţă sportivii, antrenorii şi noi vom face tot ce este posibil ca rezultatul de anul trecut să se repete şi chiar să îl îmbunătăţim.AGERPRES: Care este obiectivul pentru competiţia de la Bucureşti?Răzvan Pîrcălabu: Eu în general sunt rezervat în ceea ce priveşte anunţarea unui număr de medalii înaintea unei competiţii. Mai bine să avem surprize plăcute, decât să ne batem cu pumnul în piept înainte şi să nu ne ridicăm la nivelul aşteptărilor. Dar ca să răspund totuşi la întrebare, spun că mi-aş dori minimum trei medalii la luptele olimpice.AGERPRES: De la ce sportivi aveţi speranţe mai mari în a urca pe podium?Răzvan Pîrcălabu: Loturile naţionale sunt în pregătire... din păcate au apărut nişte accidentări neprevăzute şi subliniez aici operaţia la ligamentele încrucişate a celei mai valoroase sportive a noastre, Alina Vuc, vicecampioană mondială. Dar cu siguranţă Mihai Mihuţ ar putea să îşi păstreze titlul la Bucureşti după performanţa realizată anul trecut. Ar fi extraordinar pentru el şi pentru luptele româneşti.AGERPRES: Cât de mult contează absenţa Alinei Vuc, operată acum trei săptămâni?Răzvan Pîrcălabu: Faptul că ea nu poate evolua în faţa propriilor suporteri când era momentul să lupte pentru titlul european ne doare şi ne dă un pic planurile peste cap. Dar este mult mai important ca ea să se refacă după această operaţie pentru a putea participa la Campionatele Mondiale din luna septembrie, care vor fi criteriu de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Pentru că e foarte important ca ea să urce pe podium la Jocurile Olimpice. Aşa că acum plângem cu un ochi, dar sperăm să râdem foarte tare cu celălalt anul viitor.AGERPRES: Câţi dintre sportivii naturalizaţi vor lupta pentru România la CE de la Sala Polivalentă?Răzvan Pîrcălabu: Anul trecut trei dintre ei au urcat pe podium la Campionatele Mondiale Under 23 care au avut loc tot la Bucureşti. Noi sperăm ca în afară de Zurab Kapraev de la categoria 70 de kilograme, aflat în recuperare după o operaţie suferită în luna decembrie la ligamentele încrucişate, toţi ceilalţi să fie prezenţi. Îl aşteptăm şi pe Albert Saritov ca să vedem care e şi nivelul lui pentru reintrarea în lupta pentru o medalie olimpică. Sperăm să participe la Bucureşti, ar fi foarte important pentru popularitatea competiţiei să fie apt şi să concureze aici. Aşadar, în afară de Saritov îi mai avem pe Nikolai Okhlopkov, Maxim Vasiliogo, care e de fapt repatriat, şi Omaraskhab Nazhmudinov. Din păcate, Kateryna Sassa numai face parte din lotul olimpic, ea a rămas însărcinată, şi-a ales cariera de mămică în continuare. Însă la lupte feminin o vom avea pe Kateryna Zhydachevska, care a ocupat locul 5 la Campionatele Mondiale de anul trecut şi e o speranţă de-a noastră pentru calificarea la Jocurile Olimpice.AGERPRES: Înaintea debutului Campionatelor Europene de lupte veţi avea şi un concurs de grappling, un sport de contact mai puţin cunoscut la noi...Răzvan Pîrcălabu: Da, înaintea Campionatelor Europene, vom găzdui, tot la Sala Polivalentă, Campionatelor Europene de grappling, un stil foarte foarte spectaculos, care prinde foarte mult teren în lumea sporturilor de contact. Este un sport care îmbină luptele, trânta românească, judo, sambo, jiu jitsu brazilian şi alte stiluri. Federaţia Internaţională de Lupte a instituit de trei ani ca aceste Europene de grappling să aibă loc înaintea Europenelor de lupte. Iar noi primind organizarea anul acesta, suntem obligaţi să găzduim şi competiţia de grappling. Aşadar, în premieră la Bucureşti, vom avea Campionatele Europene de grappling, organizate de FRL împreună cu Federaţia Română de Kempo. Arătăm astfel că şi noi, românii, putem fi uniţi indiferent de stilul de luptă sau de federaţie, pentru că dezbinarea nu duce la nimic bun. Concursul va avea loc tot sub emblema UWW. Va începe în 5 aprilie cu cântarul oficial, pe 6 şi 7 va avea loc concursul efectiv, iar pe 8 aprilie încep luptele olimpice. Şi la grappling vom avea în jur de 30 de sportivi de la care aşteptăm minimum două medalii. Iar asta e foarte important pentru că în urma discuţiilor pe care le are Federaţia Internaţională de Lupte cu CIO grappling-ul ar putea să devină peste un număr de ani disciplină olimpică.AGERPRES: Primarul Capitalei anunţa zilele trecute proiectul noii Săli Polivalente care ar putea fi construită în trei ani. Ar fi organizarea Campionatelor Mondiale din 2023 următorul pas din punct de vedere organizatoric?Răzvan Pîrcălabu: Campionatele Mondiale din 2023 înseamnă criteriu de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Deci dacă doamna Firea se ţine de cuvânt şi reuşeşte să finalizeze în timp util noua sală polivalentă, avem şanse foarte mari, pentru că domnul Lalovic (Nenad Lalovic, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Lupte, n. red.) mi-a reînnoit promisiunea acum două săptămâni, că în 2023 am putea primi organizarea CM. Ar fi ceva de domeniul fantasticului pentru România şi luptele româneşti să avem competiţia majoră la Bucureşti.AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Andreea Lăzăroiu)