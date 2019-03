Anchetă la şcoala din Botoşani unde preotul este acuzat că ar fi lovit un elev pentru că nu a făcut semnul crucii

23:10

Două anchete au loc în județul Botoșani după ce mama unui elev în vârstă de 11 ani de la școala din localitatea Baranca a cerut intervenția medicilor, spunând că fiul ei a fost tras de urechi și lovit cu capul de perete de către un profesor de religie. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani au […] The post Anchete în Botoșani după ce un profesor de religie ar fi lovit un elev cu capul de perete appeared first on Cancan.ro.