Legendarul compozitor și cântăreț britanic Scott Walker a murit!

05:30

Buna Vestire este prăznuită la data de 25 martie în Calendarul ortodox. Buna Vestire este între sărbătorile cinstite de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2019, pentru data de 25 martie. Dezlegare la peşte. Atunci când a venit vremea mântuirii neamului omenesc. Pentru întruparea Fiului lui Dumnezeu era nevoie de o fată curată, fără nici o […] The post Calendar ortodox 2019, 25 martie. Sărbătoare zilei. Buna Vestire sau Blagovestenia. Ce trebuie să faci azi appeared first on Cancan.ro.