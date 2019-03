ŞTIRILE AMIEZII - ECONOMIC - 25 MARTIE

13:30

Banca Comercială Română anunţă selectarea primelor 10 start-up-uri din tehnologie care vor face parte din Acceleratorul BCR-InnovX, un program de mentorat şi accelerare de business structurat în trei etape, au anunţat luni, reprezentanţii programului în cadrul unei conferinţe de presă.În Acceleratorul BCR-InnovX s-au înscris peste 200 de firme, din care juriul a selectat 54 care erau eligibile conform criteriilor Acceleratorului. Firmele selectate au participat la evenimentele Fast Track Days, unde şi-au prezentat ideile de afaceri în faţa juriului.Pe 23 martie, 17 firme finaliste au participat la Selection Day, fiind alese cele 10 start-up-uri câştigătoare care vor începe luni Bootcamp-ul.Juriul Acceleratorului BCR-InnovX a selectat cele 10 firme care vor participa la Bootcamp-ul programului în perioada 25 martie - 14 iunie 2019. Prima cohorta a acceleratorului este dedicata start-up-urilor, cu cifra de afaceri între 100.000 de euro şi un milion de euro, care dezvolta soluţii şi produse inovatoare prin tehnologie.Cele 10 companii selectate de juriu sunt AlphaBlock (blockchain), BOX2M (tehnologii IoT), KFactory (Tehnologii IoT şi machine learning), KPEYE (platforma dedicată IMM-urilor), Maillon (platforma LendTech), Modex (Blockchain), Mo'Real Universe (platforma pentru experienţe Augmented Reality), Product Lead (soluţie e-commerce), Sigtree (servicii integrate de Smart Home) şi Wise Voice (dezvoltator de chatbot şi asistent vocal)."Antreprenorii selectaţi în acceleratorul BCR-InnovX ne dau încredere ca vom vedea tot mai multe companii de tehnologie lansate de români, cu succes internaţional. Alături de partenerii din proiect, credem în dezvoltarea României prin inovaţii în tehnologie şi credem că "Imaginat de România, Codat de România sau Creat de România" poate deveni un brand de ţară. Mă aştept totodată să accelerăm noi înşine ca business, prin înglobarea unor soluţii fintech selectate în accelerator şi prin inovarea instrumentelor financiare de investiţii în start-up-uri", spune Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.Juriul acceleratorului a fost format din: Alexandru Mihailciuc (Global Head of Pre-sales UiPath), Daniel Dumitrescu (Unicorns Scout InnovX), Diana Dumitrescu (Programme Manager InnovX), Silviu Florea (Senior Fintech Developer Compensis), Andrei Bogdan Mihăescu (Senior Developer ADP), Mădălina Hagima (Partener de conducere Hristescu & Partners), Bogdan Hristescu (Director Regional Euronet), Delia Olteanu (Creditare Micro BCR) şi Gabriel Pralea (Regional Corporate Director BCR). Aceştia vor fi o parte din mentorii Bootcamp-ului BCR-InnovX dedicat start-up-urilor, alături de experţi internaţionali în accelerarea afacerilor."În momentele cele mai dificile, am avut norocul să fiu înconjurat şi să primesc îndrumări din partea unor oameni care m-au ajutat sa trec peste obstacole. Am fondat InnovX ghidat de convingerea că este datoria mea să-i ajut pe ceilalţi care au un start-up în tehnologie. Am avut multe "Aha moments" şi toate au rezultat în urma interacţiunilor cu ceilalţi antreprenori. Câteodată este nevoie doar de o discuţie de 5 minute cu cineva care a avut o experienţă similară, care poate să salveze ani de zile de mers într-o direcţie greşită", a spus Bogdan Mănoiu, fondatorul InnovX.Toate start-up-urile din program vor învăţa, prin expertiza ECSIF, să acceseze de la Bruxelles granturi pentru inovare cu valori de 50.000 de euro şi vor putea să-şi susţină prezentările în cadrul conferinţei Startup Grind din Londra.Acceleratorul BCR-InnovX este un proiect realizat în parteneriat cu Uipath, Startup Grind în partnership with Google for Startups, Mindspace şi European Center for Services Investments and Financing (ECSIF). BCR acopera costurile pentru toate bursele alocate antreprenorilor din acest proiect, cursurile şi costurile logistice.Acceleratorul BCR-InnovX este un program de mentorat şi accelerare de business structurat în trei etape: Start-ups - 10 microîntreprinderi care au avut în 2018 o cifra de afaceri între 100.000 de euro şi un milion de euro şi/sau care au atras o finanţare cuprinsă între 100.000 de euro şi un milion de euro în ultimul an. Cifra de afaceri se poate cumula cu cea al altor companii cu care formează un grup în accepţiunea legislaţiei IMM-urilor; Grinders - 10 studenţi şi/sau tineri antreprenori la început de drum.Cei care doresc să se înscrie trebuie să aibă înregistrată o microîntreprindere, o întreprindere sociala sau asociaţie/fundaţie pe teritoriul României (persoana juridica sau persoana fizica autorizata) în orice sector tehnologic. Cifra de afaceri pe ultimul an trebuie sa fie sub 100.000 de euro; Scale-ups - 5 companii dezvoltate (IMM-uri), care au înregistrat în 2018 o cifra de afaceri între un milion de euro şi 2,6 milioane de euro. Cifra de afaceri se poate cumula cu cea al altor companii cu care formează un grup în accepţiunea legislaţiei IMM-urilor.AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Mariana Nica, editor online: Anda Badea)