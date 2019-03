Vedetele din Asia Express – Drumul Elefantului primesc scrisori de la cei dragi. “Îmi vine să mor!”

08:30

Mihaela Iuliana Șerban, o celebră judecătoare din Constanța, a murit în urma unui cumplit accident rutier, petrecut sâmbătă după-amiază, în care au fost implicate două autoturisme și un triciclu. Magistrata tocmai se întorsese dintr-o vacanță petrecută în deșert! "Incidentul rutier a fost soldat cu patru victime, trei bărbați și o femeie judecător. Femeia, Mihaela Iuliana […]