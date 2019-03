SIMONA HALEP - VENUS WILLIAMS // Halep l-a caracterizat pe noul antrenor Daniel Dobre, dar nu a uitat de Cahill: „Nimeni nu poate fi comparat cu Darren”

15:20

România a pierdut cu Suedia, 1-2, în primul meci din preliminariile Euro 2020. Cifrele de analiză InStat oferă răspunsurile eșecului din Suedia: ne-au masacrat la dueluri, au avut mai multe atacuri reușite, am pierdut mingi duble ca număr în propria jumătate, am recuperat de două ori mai puțin în terenul advers. Rezumatul simplist al eșecului de la Stockholm se reduce la constatarea că am făcut o primă repriză falsă și o a doua mai coerentă. ...