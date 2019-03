Dragnea: „Mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim trebuie discutată în CSAT”

13:15

O echipă specială foarte bine pregătită din „Buncărul nuclear Pindar”, plasat sub Ministerului Apărării, Marea Britanie, a fost „activată” pentru a se pregăti de un scenariu Brexit care nu are legătură cu raţiunea oamenilor, aşteptându-se la violenţe stradale.În plus, șefii militari au cheltuit deja cel puțin 23 de milioane de lire sterline pentru depozitarea produselor alimentare, a combustibilului, a pieselor de schimb și a muniției.