Brazilia: Jair Bolsonaro ordonă comemorarea loviturii de stat din 1964

23:10

Grupul Alro a înregistrat un profit net de 235 de milioane de lei, anul trecut, în scădere cu aproape 40% faţă de 2017, când acesta a fost de 391 milioane de lei, iar cifra de afaceri a crescut cu 11,11%, la aproape trei miliarde de lei, de la 2,7 miliarde de lei, potrivit rezultatelor financiare consolidate şi individuale pe 2018.Profitul net ajustat a fost de 250 de milioane de lei, în 2018, comparativ cu 403 milioane de lei, în anul precedent, se arată într-un comunicat al companiei, publicat luni pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).La rândul său, compania Alro a raportat un profit net de 226 de milioane de lei, în 2018, în scădere faţă de 2017, când a consemnat un rezultat net de 318 milioane de lei. Profitul net ajustat a fost de 227 milioane de lei, în 2018, comparativ cu 355 milioane de lei, în 2017."2018 a fost un an de referinţă în cei 58 de ani de activitate continuă a Alro, deoarece am încheiat cu succes cel mai mare plasament privat de acţiuni de la Bursa de Valori Bucureşti, care credem că va aduce beneficii pe termen mediu şi lung atât companiei, cât şi investitorilor săi, prin îmbunătăţirea lichidităţii şi a vizibilităţii Alro pe pieţele de capital româneşti şi internaţionale. În plus, această tranzacţie aduce România mai aproape de obiectivul său de a trece la statutul de piaţă emergentă, în timp ce s-a majorat numărul acţiunilor tranzacţionabile la Bursa de Valori Bucureşti şi compania are o nouă structură a acţionariatului, începând cu sfârşitul anului 2018. Ca rezultat direct, la începutul anului 2019, Alro a intrat în indicii BET şi BET-TR, fiind una dintre cele 16 companii incluse în indicele BET. Acţiunile Alro au fost cotate la Bursa de Valori Bucureşti din octombrie 1997, iar în urma acestei decizii Alro devine prima companie din industria aluminiului prezentă în cei doi indici. În plus, în 2018, am continuat să ne concentrăm pe strategia noastră pe termen lung de a deveni o Fabrică Verde, Fabrica Generaţiei Viitoare, Inovatoare şi Durabilă, şi am continuat să investim în tehnologie de ultimă generaţie. Am continuat să livrăm produse pentru industria aero şi auto şi, beneficiind şi de preţuri ridicate la aluminiu, am reuşit să ne îmbunătăţim veniturile şi să raportăm o cifră de afaceri cu 9% mai mare în 2018. Piaţa de capital a recunoscut strategia noastră puternică, iar preţul acţiunilor Alro a crescut cu 150% de la începutul anului 2017", a declarat Marian Năstase, preşedintele Consiliului de Administraţie al Alro.Conform comunicatului, în 2018, preţul aluminiului a înregistrat o tendinţă de creştere constantă, media anului 2018 fiind de 2.110 dolari/tonă, faţă de 1.969 dolari/tonă, în 2017, cu un maxim de 2.603 dolari/tonă, în aprilie 2018, în timp ce cea mai mare valoare raportată pentru 2017 a fost de 2.246 dolari/tonă, la sfârşitul lunii decembrie 2017. Totuşi, în T4 2018, nivelul LME a început să scadă, atingând valori sub 2.000 dolari/tonă până la sfârşitul anului.Turbulenţele din industria aluminiului din prima parte a anului 2018 au adăugat imprevizibilitate, dar au oferit în acelaşi timp oportunităţi pentru creşterea livrărilor către Europa, cât timp sancţiunile impuse împotriva Rusal de către Guvernul Statelor Unite au fost în vigoare.În ceea ce priveşte piaţa românească a energiei, există posibilităţi de îmbunătăţire. În prezent, aproximativ 40% din consumul naţional de energie electrică este acoperit prin intermediul tranzacţiilor efectuate pe piaţa zilei următoare (PZU), ceea ce duce la denaturări severe ale preţurilor. Întrucât piaţa PZU este foarte volatilă, în ultimii cinci ani, preţurile PZU au atins niveluri foarte ridicate, având astfel un impact negativ asupra consumatorilor finali, în special asupra utilizatorilor cu un consum mare de energie, cum ar fi Alro, se mai spune în comunicat. Preţurile mai mari ale energiei se reflectă ulterior în costuri de producţie mai ridicate pentru companie şi limitează opţiunile pe care le are pentru a-şi menţine competitivitatea pe pieţele internaţionale.Marja EBITDA a fost peste 16%, cu un nivel de 486 milioane de lei în 2018, comparativ cu 566 milioane de lei în 2017. Îmbunătăţirea rezultatelor din ultimii ani este în linie cu accentul pus pe produsele cu valoare adăugată mare şi a fost susţinută de preţuri de vânzare mai mari la alumină şi aluminiu, dar a fost parţial contrabalansată pe parcursul anului 2018 de costurile mai mari cu materiile prime şi de preţurile de achiziţie a utilităţilor, în linie cu preţurile de pe pieţele specifice.Fluxurile de numerar din activitatea operaţională au fost de 319 milioane de lei, fluxurile de numerar utilizate în activitatea de finanţare au fost de 373 milioane de lei, iar fluxurile de numerar utilizate în activitatea de investiţii au fost de 63 milioane de lei.Grupul Alro a investit aproape 305 milioane de lei în proiecte de investiţii, care vor consolida totodată profitabilitatea şi poziţia concurenţială a Grupului.Alro rămâne una dintre cele mai atractive companii de pe piaţa de capital din România, reuşind să ofere în mod constant dividende solide pentru a-şi recompensa acţionarii şi a distribuit în 2018 dividende de peste 694 milioane de lei, în urma aprobării de către Adunarea Generală a Acţionarilor.În 2018, Alro a continuat să se concentreze pe livrarea de produse cu valoare adăugată mare şi foarte mare (PVAM şi PVAFM), atât în segmentele de aluminiu primar, cât şi în cel de aluminiu prelucrat. Astfel, vânzările de aluminiu primar au crescut de la 151.000 tone, în 2017, la 153.000 tone în 2018, în timp ce vânzările de aluminiu prelucrat au scăzut uşor în anul 2018, la 78.000 de tone, de la 82.000 de tone, în principal ca urmare a faptului că, anul trecut, Alro a iniţiat un program de modernizare pentru unul dintre laminoarele sale.Cu toate acestea, datorită flexibilităţii în alocarea capacităţii între diferitele tipuri de produse, Alro a limitat impactul întreruperii şi a reuşit să compenseze vânzările mai scăzute ale anumitor produse din aluminiu prelucrat, orientând eforturile de vânzări şi de producţie către alte produse din aluminiu, asigurând un mix de produse care să aducă şi marje de profit avantajoase."Modernizarea tehnologică reprezintă un alt pas în planurile de extindere a capacităţii Grupului pentru produsele laminate plate cu valoare adăugată (către 120.000 tpa). În ceea ce priveşte celelalte filiale din Grup, anul trecut, în SMHL, filiala noastră pentru mineritul bauxitei, am reuşit să obţinem o producţie mai mare cu 9%, în timp ce în Alum producţia de alumină a crescut cu aproape 21% în 2018, comparativ cu 2017, şi Vimetco Extrusion a continuat să fie în 2018 una dintre alegerile principale pentru clienţii de produse extrudate", se arată în documentul citat.Piaţa de capital a recunoscut, de asemenea, dezvoltarea solidă a companiei şi strategia puternică pe termen lung, astfel că Alro a încheiat cu succes cel mai mare plasament privat de acţiuni la BVB la sfârşitul anului 2018. Astfel, Vimetco N.V. continuă să fie acţionar majoritar, deţinând 54,19%, Paval Holding a devenit cel de-al doilea acţionar cu o participaţie de 23,21%, Fondul Proprietatea continuă să deţină 10,21%, iar ceilalţi acţionari minoritari reprezintă 12,39%. Ca rezultat direct al acestei tranzacţii, la începutul anului 2019, Comisia Indicilor a Bursei de Valori Bucureşti a aprobat includerea companiei Alro (ALR) în BET, indicele principal al pieţei, şi în BET-TR, indicele care include şi dividendele acordate de companiile din BET, începând cu data de 18 martie 2019. Indicele BET va cuprinde astfel 16 societăţi, ceea ce este o premieră în istoria pieţei locale de capital şi reprezintă o diversificare fără precedent a sectoarelor reflectate de indice.Grupul Alro este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, după capacitatea de producţie. Companiile care fac parte din Grupul Alro sunt: Alro SA - producătorul de aluminiu, Alum SA - producătorul de alumina, Sierra Mineral Holdings I, Ltd. - societatea de extracţie a bauxitei, Vimetco Extrusion SRL - producător de aluminiu extrudat, Conef SA - societate de tip holding şi de management, Global Aluminium Ltd. - societate de tip holding şi Bauxite Marketing Ltd - marketing. Având această structură, Grupul a creat un lanţ de producţie integrat, asigurând materiile prime pentru Alro.Compania Alro este o subsidiară a Vimetco N.V., societate globală de aluminiu primar şi procesat, integrată pe verticală. Alro este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, după capacitate, având o capacitate de producţie instalată de 265.000 tpa.Principalele pieţe de desfacere pentru produsele Alro sunt ţările Uniunii Europene, dar compania are exporturi şi în SUA şi Asia. AGERPRES/(AS - editor: Oana Tilică, editor online: Alexandru Cojocaru)