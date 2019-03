Horoscop 26 martie 2019. Capricornii au parte de întâlniri speciale

23:30

WNYC, postul public de radio din New York, a scris luni că premierul Viorica Dăncilă s-a cazat la Trump Hotel în Washington, pe durata vizitei pe care o efectuează în weekend în capitala SUA. Potrivit sursei citate, Dăncilă este primul lider al unui guvern străin care a închiriat o cameră în hotel în ultimul an. Jurnaliștii americani Ilya Marritz, […] Post-ul Viorica Dăncilă s-a cazat la Trump Hotel în Washington, dezvăluie postul public de radio din New York apare prima dată în Libertatea.ro.