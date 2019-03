Margherita de la Clejani, blondă. Incredibil cum îi stă

08:10

Un ziarist sportiv din Mexic a fost găsit mort sub un pod. Acesta a fost asasinat. Omar Ivan Camacho, în vârstă de 35 de ani, era ziarist sportiv. Trupul neînsuflețit al acestuia a fost descoperit duminică noapte sub un pod in Sinaloa, Mexic. Omar Ivan Camacho a dispărut în aceeeași zi după ce a comentat […] Post-ul Ziarist sportiv, găsit mort sub un pod în Mexic. Avea 35 de ani apare prima dată în Libertatea.ro.