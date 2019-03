Cea mai nouă vedetă a PSD e fan Dăncilă și a prins drag de Dragnea

08:50

In Romania, peste 47,5% din asiguratii RCA sunt incadrati in clasa de bonus B8. Asta inseamna ca pentru ei prima RCA efectiv platita este cu 50% mai mica decat cea care rezulta din calculul de referinta. In cazul asiguratilor persoane fizice acest procent este chiar mai mare, de peste 53,7%, adica semnificativ mai mult de jumatate din asiguratii persoane fizice platesc prime RCA cu 50% mai mici decat cele rezultate din calculul de referinta. In aceasta situatie favorabila sunt peste 2,4 milioane de polite RCA. Mai mult decat atat, peste 88,1% din asiguratii persoane fizice se aflat intr-una dintre clasele de bonus (de la B1 la B8), ceea ce inseamna ca toti acestia, vor plati prime RCA mai mici decat cele rezultate din calculul de referinta, in cazul celor mai multi cu 50% mai mici (asa cum am vazut din cifrele anterior mentionate), iar ceilalti la reduceri situate in 45% si 5%. In momentul actual pe piata romaneasca doar circa 22% din polite se situeaza la nivelul B0 (adica fara bonus) sau intr-una din clasele de malus. Tariful de referinta, pentru a fi comparabil si aplicabil in cazul tuturor asiguratilor, include incarcarea Bonus/Malus calculata ca o medie la nivelul pietei ce tine seama de ponderea asiguratilor in cadrul diferitelor clase de bonus, respectiv de malus. Atunci cand un asigurat incheie o polita RCA, acesta plateste o prima calculata pe baza tarifului standard (care poate fi comparat cu cel de referinta publicat) dar din care se deduce bonusul aferent clasei de bonus in care acesta se incadreaza. De exemplu, un client aflat in clasa de bonus B8 va plati o prima efectiva cu 50% mai mica fata de prima calculata standard. Asadar, unui asigurat aflat in clasa de bonus B8, i se asociaza un tarif de referinta efectiv cu 50% mai mic decat cel standard (care este aferent clientilor fara bonus si fara malus, incadrati in clasa B0).