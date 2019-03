Turneul de la MIAMI. Simona Halep, victorie în faţa lui Venus Williams: „Este întotdeauna o plăcere să joc ÎMPOTRIVA surorilor Williams”

20:10

Elicoptere israeliene au atacat cu rachete poziţii din nordul Fâşiei Gaza ale Brigăzilor Ezzedin al-Qassam, structura militară a organizaţiei islamiste Hamas, informează site-ul Shehab News, citat de cotidianul Times of Israel. Ulterior, avioane de vânătoare israeliene au atacat două clădiri situate în apropierea complexului guvernamental Abu Khadra, în oraşul Gaza, anunţă postul Al-Aqsa TV. Gaza now! #GazaUnderAttack #Photos show the moment of bombing a local company in central Gaza Strip. pic....