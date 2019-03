Doliu uriaș într-o familie celebră din România. Anunțul morții fulgerătoare a fost făcut azi, la 7:40 dimineața

18:00

O tânără din Suceava a fost ucisă cu sânge rece în Italia! Criminalii au înjunghiat-o și au ars-o de vie, iar motivul pentru care au recurs la acest gest este halucinant. Nicoletta Indelicato a fost bătută cu pumnii și picioarele, înjunghiată de șase ori, arsă cu țigara, apoi arsă de vie și îngropată. După patru […] The post O tânără din Suceava a fost ucisă cu sânge rece în Italia! Criminalii au înjunghiat-o și au ars-o de vie appeared first on Cancan.ro.