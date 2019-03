Revolta OANEI GHEORGHIU: TEODOROVICI își bate joc de noi!

ONG-urile, fundatiile, asociatiile, entitatile de cult care doresc sa primeasca in continuare finantare - donatii si sponsorizari - de la cetateni, companii private sau de la stat trebuie ca, pana la 1 aprilie, sa se inregistreze intr-un registru nou infiintat la nivelul ANAF. Masura este insa una care, sub pretextul asigurarii "transparentei finantarii", invocat de Ministerul Finantelor, poate duce la blocarea activitatii ONG-urilor care nu doar ca ajuta oameni, dar o fac acolo unde statul a esuat in obligatia sa. Legea prin care e impus registrul a intrat in vigoare pe 20 ianuarie anul acesta si ea stipuleaza obligativitatea inscrierii pana la 1 aprilie, pentru ca firmele care aleg sa doneze sau sa acorde sponsorizari sa poata beneficia de deduceri fiscale. Insa pana in luna martie nu fusese creat acest registru. Abia dupa ce ONG-urile au inceput sa avertizeze public in legatura cu situatia aberanta de a fi obigate sa se inscrie in ceva ce nu exista, in seara zilei de 14 martie, pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat proiectul de infiintare si functionare. El ar fi trebuit sa stea in dezbatere publica 10 zile lucratoare, insa dupa doar 7, fara nicio modificare, a fost publicat in Monitorul Oficial si deci a intrat in vigoare. Articolul integral pe ZIARE.COM

