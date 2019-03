Jale mare în PSD! Rovana Plumb a făcut anunțul morții în această dimineață: „Doamna primar a murit”

20:10

Incendiu de proporții în Dambovita! Pompierii se luptă de mai bine de o oră cu flacarile, în localitatea Razvad. Două case au fost cuprinse de focul mistuitor. La fata locului, intervine Detasamentul Targoviste cu trei autospeciale cu apa si spuma si un echipaj SMURD. Cauza probabilă a producerii incendiului o reprezinta focul deschis in spații […] The post Incendiu de proporții în Dâmbovița! Pompierii se luptă de mai bine de o oră cu flăcările appeared first on Cancan.ro.