Scandal la Kanal D! Andreea Mantea a făcut anunțul cu ochii în lacrimi: „Să vă fie rușine”

23:00

Vești bune pentru fanii lui Michael Schumacher! Anunțul a fost făcut chiar de fiul său. Mick Schumacher, fiul septuplului campion mondial de Formula 1, va testa un monopost Alfa Romeo (Sauber), la 2 sau 3 aprilie, în Bahrain. Presa internațională relatează acest eveniment ca fiind debutul sportivului în Formula 1! Monopostul pe care îl va conduce Schumacher jr. […]