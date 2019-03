Cine este și cu ce se ocupă iubitul lui Ruby. A participat la „Ninja Warrior”

09:50

Carmen Harra și-a aniversat ziua de naștere. Vedeta a împlinit 64 de ani și nu-și arată deloc vârsta. Vizionara Carmen Harra și-a anibversat ziua de naștere. În mediul virtual, vedeta a glumit pe seama vârstei pe care tocmai a împlinit-o - 64 de ani. "Azi am împlinit 32 pe un picior. Haha ️", a spus […] Post-ul Carmen Harra și-a aniversat ziua de naștere. N-o să crezi câți ani are apare prima dată în Libertatea.ro.